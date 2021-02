Austin Palao: Empresa de seguridad de EEG manda carta a Rodrigo González 

A través de una carta, la empresa de seguridad de Esto es Guerra pide a Rodrígo González que corrija lo dicho en el programa anterior Amor y Fuego, donde supuestamente se refiere a la marca.

“...corregir la información que el día de ayer en su programa “Amor y Fuego” se propaló refiriéndose a nuestras responsabilidades laborales. Esto en referencia a un incidente ocurrido en años pasado al Sr. Austin Palao. En esa competencia nuestra empresa no tenía responsabilidad alguna y que Seguridad Perú SAC solamente supervisa y resguarda los eventos de riesgo que se desarrollan en altura”, se puede leer en el comunicado.

Como se recuerda, Rodrigo y Gigi Mitre se pronunciaron sobre Austin Palao, quien fue retirado luego que dijera que no volvería a participar en los juegos extremos. En un último reto, el guerrero señaló que sentió que iba a morir.

Ante ello, la empresa Seguridad Perú SAC indicó que no tuvo responsabilidad en el incidente.

¿Qué respondieron Rodrígo González y Gigi Mitre?

Por su parte, los conductores se mostraron muy sorprendido y señalaron que “en ningún momento se mencionó o se hizo referencia a esta empresa”.

“Seguimos en la línea de lo que dijo Gian Piero de que tenían años trabajando con la misma empresa”, acotó Gigi.

Rodrigo González expresa su apoyo a Austin Palao tras enfrentamiento con EEG

Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en expresar su apoyo a Austin Palao luego del pronunicamiento de Esto es Guerra. Como se recuerda, el participante señaló que no se sintió seguro en el concurso de altura que realizó en el programa.

El conductor de Amor y Fuego señaló que Esto es Guerra se está excusando de lo dicho por Palao.

“No entiendo que ha pasado en ese momento del show, detrás de cámaras o lo que sea que manejen esto del espectáculo de esa manera, pero cuántos filtros o nadie dijo realmente ‘oye, baja un poco las revoluciones que se ha hecho daño Austin’, te juro que estaba indignado”, indicó el conductor.

“La cantidad de gente que me ha escrito indignada por este tema. (...) Qué feo momento ha tenido que pasar y aparte estás hablando de un chico que no está poniendo excusas. [...] Estás viendo un chico que hace las cosas de manera profesional, entregado a su trabajo y que además no se trata de lo que diga, se trata de lo que vemos y se ve que está muy lastimado”, señaló.

Rodrigo González pide que EEG observe mejor sus pruebas

González señaló que el programa debería observar mejor sus pruebas.

“Por la manera como cayó, nos deja que pensar que esta vez ha ocurrido esa lesión en el cuello (...) pero si pudo pasar eso, pudo pasar otra cosa. Esto sirve también para disparar las alarmas en cuanto al riesgo que involucran estas pruebas”, dijo.

“A ver si por darle realismo al espectáculo no se les vaya las cosas de las manos y termine en tragedia”, sentenció.,