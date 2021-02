Rodrigo González expresa su apoyo a Austin Palao tras enfrentamiento con EEG

Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en expresar su apoyo a Austin Palao luego del pronunicamiento de Esto es Guerra. Como se recuerda, el participante señaló que no se sintió seguro en el concurso de altura que realizó en el programa.

El conductor de Amor y Fuego señaló que Esto es Guerra se está excusando de lo dicho por Palao.

“No entiendo que ha pasado en ese momento del show, detrás de cámaras o lo que sea que manejen esto del espectáculo de esa manera, pero cuántos filtros o nadie dijo realmente ‘oye, baja un poco las revoluciones que se ha hecho daño Austin’, te juro que estaba indignado”, indicó el conductor.

“La cantidad de gente que me ha escrito indignada por este tema. (...) Qué feo momento ha tenido que pasar y aparte estás hablando de un chico que no está poniendo excusas. [...] Estás viendo un chico que hace las cosas de manera profesional, entregado a su trabajo y que además no se trata de lo que diga, se trata de lo que vemos y se ve que está muy lastimado”, señaló.

Rodrigo González pide que EEG observe mejor sus pruebas

González señaló que el programa debería observar mejor sus pruebas.

“Por la manera como cayó, nos deja que pensar que esta vez ha ocurrido esa lesión en el cuello (...) pero si pudo pasar eso, pudo pasar otra cosa. Esto sirve también para disparar las alarmas en cuanto al riesgo que involucran estas pruebas”, dijo.

“A ver si por darle realismo al espectáculo no se les vaya las cosas de las manos y termine en tragedia”, sentenció.,

Gigi Mitre también se pronunció sobre el tema, e indicó que está a favor de Auston Palao.

“Yo estoy pro y a favor de Austin, la empresa obviamente no va a salir a decir ‘mis juegos son inseguros’. Obviamente no ha sido adrede (...) lo que no entendemos es el comportamiento y la reacción de la producción con respecto a Austin, ¿por qué lo han sacado?”, preguntó.

Cabe indicar que Esto es Guerra presentó un video donde se muestra la verdadera razón de por qué la producción decidió retirar a Austin Palao del programa.

Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel aclararon que el influencer fue separado del programa por su reacción en el detrás de cámaras y no por la queja sobre la seguridad de los juegos.

“¿En qué momento pasó todo eso que dice la producción como para que ahora resulte que el que está mal es él? (...) Lo que veo al aire para mí no justifica que lo hayan suspendido”, señaló.

Recordemos que Austin Palao mencionó que no participaría más en juegos de altura y a los minutos, el Tribunal le dijo que no estaría más en el reality.