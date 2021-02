Las ocasiones donde la protagonista de “Betty en NY” sufrió racismo

La actriz Elyfer Torres, quien le da vida a Beatriz Aurora Rincón en la telenovela “Betty en NY”, adaptación de la producción colombiana “Yo Soy Betty, la fea”, gran éxito en Netflix.

La artista de 23 años está ‘en boca de todos’ por su increíble trabajo, pero como, desafortunadamente, no ha sido fácil para ella, ya que ha tenido que vivir en carne propia discriminación por racismo.

Cuando Elyfer Torres, protagonista de ‘Betty en NY’ sufrió de racismo por su color de piel

En una entrevista con “Los Ángeles Times”, Elyfer reveló el episodio de discriminación que pasó en el mundo de la actuación. La mexicana de 23 años mencionó que fue rechazada en distintas ocasiones por su físico y que estos problemas deben hacerse visibles, ya que siguen vigentes en la sociedad.

“Muchas veces me habían dicho que no podía ser protagonista de algo porque físicamente no cumplía con los estándares de belleza”, contó. “En muchos de los proyectos hoy, aunque sea en Latinoamérica, son personas muy blancas, güeras, de ojos claros, lacias, y honestamente yo no pertenecía a eso” reveló.

Torres también resaltó que un gran deseo que tiene es que en las producciones hispanas pueda existir más inclusión.

“Pensamos que este tema ya había sido olvidado y resuelto desde hace mucho tiempo, que el color de piel y las cuestiones raciales ya no tenían nada que ver con a donde podíamos llegar y aquí estamos”.

“Creo que como artistas tenemos una plataforma que nos permite hablar de estos problemas y hacerlos visibles para que las personas también se den cuenta y puedan cambiarlo. Es muy loco que todavía tengamos que pasar por eso y no podamos contar historias más allá”, añadió.