Noah Centineo vivió aterradora historia por culpa de unos fans

¡Qué fuerte! El actor de Netflix Noah Centineo está a pocas semanas de despedirse de su personaje Peter Kavinsky. Como sabemos, la trilogía “A todos los chicos de los que me enamoré” llega a su final este 12 de febrero con “A todos los chicos: Para siempre.”.

Cabe mencionar que Noah conoció la fama mundial gracias a la gran aceptación que tuvo la cinta en todo el planeta. Pero recordemos que no todo es “de color de rosa”, ni siquiera la popularidad, pues el artista también tuvo que pasar toda clase de experiencias, hasta algunas “aterradoras”.

En conversación con el medio GQ, el actor de 24 años narró una de las anécdotas más “terroríficas” que pasó por culpa de algunos seguidores.

Noah regresaba a la ciudad de New York, después del estreno de la primera cinta. Aterrizó en el aeropuerto JFK y cuando estaba esperando sus maletas pudo ver cómo un grupo de tres mujeres y hombres adolescentes que se le acercaron demasiado.

"¡Me dio muchísimo terror!", afirmó el actor, pero para llevar las cosas en “paz”, quiso entablar una conversación con ellos. Les consultó que cómo les había ido en su vuelo y ellos contestaron: "No, no, no volamos. Vinimos aquí por ti".

Es decir que este grupo de personas había rastreado el vuelo de Noah y lo estaban esperando para poder verlo.

Pero esto no acaba aquí, ya que el chofer de su auto, que lo estaba llevando a su casa, pudo ver que los jovencitos y jovencitas querían seguirlo hasta su casa.

Para su buena suerte, el conductor estaba preparado para esta clase de situaciones: "Él dice, 'no te preocupes, yo conduje a Angelina Jolie. Sé cómo hacer esto'".

"Tuve suerte", dijo Noah Centineo, aunque afirmó que ahora es amigo de las personas que estaban en el grupo.

"Todos estamos bien. Los abrazo cuando los veo", finalizó.