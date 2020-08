Betty en NY: ¿Cómo luce hoy en día Elyfer Torres y cuánto le cambió la vida esta serie?

Para Elyfer Torres interpretar a la protagonista de Betty en NY fue una de los retos más grandes y placenteros de su vida. Un proyecto que le abrió las puertas en Estados Unidos e hizo que se amara mucho más como persona.

La joven de 23 años interpretó a Beatriz Aurora Rincón Lozano (Elyfer Torres), una joven mexicana que reside en la ciudad de Nueva York y que se tendrá que enfrentar a los difíciles obstáculos que pone la vida en un mundo en donde la belleza lo es todo, para poder conseguir un buen empleo y buen cargo.

¿Cuándo se estrenó Betty en NY?

Betty en NY, pronunciada como Betty en New York o Betty en Nueva York, es una telenovela estadounidense producida por Telemundo Global Studios para Telemundo. Se estrenó el 6 febrero de 2019 y es una adaptación de la exitosa telenovela colombiana de 1999, Yo soy Betty, la fea.

Elyfer Torres comparte roles en esta producción con Erick Elías como galán de la serie. Además de contar con las participaciones de Sabrina Seara, Sylvia Sáenz, Héctor Suárez Gomís, Aarón Díaz, Mauricio Henao y Rodolfo Salas.

También podemos ver de las actuaciones estelares de Jeimy Osorio, Saúl Lisazo, Gloria Peralta y los primeros actores Alma Delfina y César Bono.

Esta producción fue para Elyfer Torres las más especiales de su vida, por lo que no dudó en despedirse del personaje en medio de lágrimas. El video lo publicó en su cuenta de Instagram, donde relata que era el último día de grabación de la exitosa serie, y era muy difícil para ella decirle adiós a este personaje.

"Betty en NY es proyecto que amo con todo mi corazón", nunca duda en resaltar cuando es consultada sobre la serie.

Asimismo, señala que no fue complicado compenetrarse con este personaje, pues "todos en algún momento nos hemos sentido como Betty, sentimos que no cabemos, que no nos valoran, es por eso que este personje es están querido".

¿Qué pasó con Elyfer Torres cuando culminó la serie?

Elyfer Torres hoy en tiene otra mentalidad. Le preocupaba mucho su fisico y que éste no sea lo que las industrias tanto buscan. Tras actuar en Betty en NY de Telemundo, la actriz solo busca romper estereotipos y demostrar todo su talento.

“El reto más grande [en mi carrera] era la idea de que no puedo hacer un tipo de personaje por mi color de piel, por mi tipo de pelo”, confesó Torres a People en Español.

“Aunque me considero hermosa, porque así me considero, no puedo ser nunca la bonita de una historia, de una novela”, acotó.

Para la joven, estandarizar la belleza puede ser perjudicial especialmente para las personas jovenes que tienen inseguridades.

“¿Por qué no puedo ser también esa mujer inalcanzable y hermosa? Porque no tengo, según ellos [quienes crean dichos estereotipos], ese tipo de belleza, de güera, de rubia”, se pregntó.

“Creo que eso no solamente daña a la industria en sí, también daña las mentes de las personas jóvenes que estamos creciendo. A generaciones, incluso abajo de mí, que están creciendo y [ocasiona] que tengan muchísimas inseguridades en sí mismas, que no crean en sí mismas o que se crean feas y que tengan la necesidad de estar consumiendo productos de belleza”, señaló.

Hoy en día podemos ver a Elyfer Torres en Enemigo íntimo 2, una serie protagonizada por Fernanda Castillo. Tiene, además muchos proyectos en mente y no duda en conquistar Hollywood.

“Es mi sueño más grande incursionar en Hollywood, en series y proyectos en inglés para representar a todos los y las latinas que estamos allá, que emigramos, que estamos en todo el mundo y que buscamos esa representación masiva. Me encantaría crear diferentes personajes en otro idioma”, reveló la actriz, quien ya se imagina actuando con importantes estrellas como Willem Dafoe, Margot Robbie, Daniel Day Lewis, Joaquin Phoenix, Meryl Streep, Natalie Portman y Zendaya.

Mientras eso pasa avanza con su carrera y está a la espera de que inicien sus grabaciones para un proyecto titulado “27”.