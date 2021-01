Magaly Medina confiesa si Sheyla Rojas se presentará en su programa

Magaly Medina se manifestó fuerte y claro, en medio de algunas críticas que surgieron por la bienvenida que le hizo Sheyla Rojas durante una entrevista en vivo en Radiomar, en medio de una disputa legal.

Ante ello, la conductora de televisión aprovechó en revelar sobre la posibilidad que la modelo se presente en su programa.

¿Sheyla Rojas estará en el programa de Magaly Medina?

"Cuando nosotros visitamos Radiomar, una invitación a la que acudimos sin pacto algún tipo. He ido a su programa y ahí no hay acuerdos bajo la mesa de ningún tipo ni intereses que uno pueda llamar "Ay Magaly necesita para promocionar su programa, la canción de su esposo, no, nada", sostuvo en 'Magaly TV, La Firme'.

"No hay absolutamente nada. Cualquier teoría acerca de esto es realmente pura estupidez", aclaró la periodista incómoda por los comentarios que dicen que todo fue planeado por un beneficio propio.

Ante la posibilidad que se presente en el set de televisión de ATV, sostuvo: "Y si viene a mi programa también será por decisión personal".

Cabe recordar, durante la llamada telefónica, Magaly aprovechó en preguntarle a Sheyla Rojas cuando iba a visitar su programa.

“Muchas gracias, Sheyla Rojas, yo espero que tu manager y mi productor se pongan de acuerdo y podamos tener un encuentro pronto. De verdad gracias por esa bienvenida, si bien es cierto hemos tenido amenazas de juicio, pero ella me da la bienvenida a su casa”, precisó la comunicadora.

¿Sheyla Rojas ya no demandará a Magaly Medina?

La conductora también se pronunció sobre la demanda que le habría interpuesto la joven:

"Sheyla Rojas amenazó con demandarme con un estudio de abogados completo a su servicio. Sí ella decidió no demandarme es por propia autonomía", contó Medina.