Río de La Casa de Papel da positivo a Covid-19

El actor Miguel Herrán, de la serie de Netflix ‘La Casa de Papel’ está pasando un complicado momento, pues confirmó en su cuenta de Instagram que ha salido positivo al coronavirus (Covid-19).

“Seis días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona”, empezó diciendo en su mensaje en redes sociales.

En las fotos compartidas por el recordado “Río” se le puede ver muy demacrado, pero reveló que ya se siente mejor.

¿Qué le dijo Úrsula Corberó?

Al ver su publicación en redes, su colega y pareja en la ficción Úrsula Corberó le preguntó “Ay bebé, pero ¿por qué lloras?”.

Tras este mensaje, los fanáticos y fanáticas de la serie respondieron el mensaje de la española.

Mira cómo lucía Úrsula Corberó antes de ser Tokio

Úrsula Corberó ganó gran notoriedad a nivel internacional gracias a La Casa de Papel, sin embargo, ya tenía una fama ganada en España gracias a la exitosa serie Física o Química, cuya última emisión fue en el 2011.

En esta producción, Corberó interpretaba a Ruth, un personaje mucho más dulce y sensible, muy diferente al de Tokio, quien es más osada y de carácter fuerte y explosivo. Además, aquí la vemos con el cabello largo y rubio, un aspecto mucho más angelical.

