Úrsula Corberó revela cómo se corta el cabello en casa durante la cuarentena

La cuarta temporada de La Casa de Papel por fin está disponible en Netflix, y sinceramente no podría haber llegado en un mejor momento que ahora que estamos en cuarentena refugiándonos del coronavirus.

Y ya que hablamos de La Casa de Papel, Úrsula Corberó alias ‘Tokio’ realizó una entrevista vía videollamada desde Buenos Aires para el programa 'La resistencia' de David Broncano donde reveló que ella misma es la que se corta el cabello, ¡incluso antes de estar en cuarentena!

Cuando el tema de cortarse el cabello en casa se volvió el tema de conversación en la entrevista, Úrsula aprovechó el momento para dar una clase magistral sobre cómo lo hace ella misma en la comodidad de su hogar y nosotras te damos una recapitulación de lo que dijo. ‘Tokio’ explicó que se corta el cabello agarrando pequeños mechones que retuerce sobre sí mismos para luego aplicar tres ligeros cortes en distintos niveles para conseguir un efecto degradado.

Para poner la teoría de sus clases online en práctica, Úrsula cogió unas tijeras se cortó el cabello en plena entrevista. Lamentablemente, el resultado no fue el ideal porque las tijeras que usó la actriz no eran las adecuadas, por ello no cortaron bien. Sin embargo, como ella afirma, no es tan grave porque no va a salir de casa por un mes hasta que acabe la cuarentena.

Así que ya lo sabes wapa, si quieres cortar tu cabello en casa anímate pero eso sí, toma las precauciones debidas, (el estilista de Meghan Markle te puede ayudar con eso) y recuerda si cometes un error, tranquila porque el aislamiento en casa te puede ayudar.