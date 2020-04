Estilista de Meghan Markle brinda tip para cortarnos el cabello en casa

La cuarentena ha hecho que el estilista de Meghan Markle, George Northwood revele un súper tip de belleza que nos puede ser mucha utilidad ahora que permanecemos en casa: cómo cortarnos el cabello nosotras mismas. Así que si estás necesitando un nuevo corte o quieres poner en práctica sus tips, sigue leyendo.

No hagas lo mismo que tu estilista:

La mayoría de nosotras no cuenta con las técnicas profesionales de nuestros estilistas, que son expertos en el tema. Entonces, lo mejor es que no intentes técnicas muy elaboradas o extremas como hacen los profesionales ya que el resultado puede no ser lo que quieras (o peor, una catástrofe), por ello lo ideal es que solo laves y seques tu cabello.

Usa instrumentos para el cabello:

Uno de los peores errores que puedes cometer al tratar de cortar tu cabello en casa es usar equipo no especializado para esta tarea. Así que si quieres buenos resultados asegúrate de tener tijeras especiales, que generalmente más delgadas y afiladas.

Cuidado con el cabello corto:

Si tienes el cabello corto, lo más recomendable es que solo mantengas su forma, sobre todo si tienes un bob o por esas ramas, ya que esos estilos requieren de la intervención de un especialista para que alcanzar con precisión las esquinas y demás. Procura no emocionarte mucho con tus herramientas.

No exageres:

Según el estilista de Meghan Markle, George Northwood, si vas a cortar tu cabello en casa, lo mejor que puedes hacer es mantener su forma habitual o despuntarlo, hasta esperar que abran las peluquerías. Esto es porque a diferencia de un experto, nosotras no contamos con las técnicas adecuadas para hacernos un verdadero cambio de look extremo. Así que para evitar tragedias, realiza cosas simples.

No cortes tu cerquillo recto:

Es, quizás, el error más grande de todos. Si buscas retocar tu cerquillo, los expertos recomiendan usar las puntas de las tijeras en picadas para cortar el fleco y así tendrás un resultado fluido en lugar de un bloque recto sólido.