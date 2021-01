Anna Carina celebró los 18 años de su hija en Miami

La cantante Anna Carina Copello quiso celebrar los 18 años de su hija Micaela en Miami, Estados Unidos.

En su cuenta de Instagram, Anna Carina y su hermana María Pía revelaron fotos y videos de la reunión que se hizo en un yate.

“Los 18 eneros más increíbles de mi vida! Feliz cumpleaños hija mía! Al fin juntas”, fue el mensaje que le dedicó la artista en la publicación en su red social.

“Mi Mica hermosa, mi primera engreída, hoy cumple 18 años. ¿Se acuerdan cuando la presenté emocionada en Maria Pia y Timoteo? Ahora es toda una señorita. Love you @micabebin”, mencionó la presentadora de televisión.

María Pía y Anna Carina pasan divertido momento con Nacho bailando “contigo”

María Pía y Anna Carina Copello dejaron con la boca abierta a sus fanáticos y fanáticas al compartir un divertido video junto al cantante Nacho. Las hermanas aprovecharon el momento para filmarse bailando la nueva canción del artista, la cual tiene una colaboración con Greeicy Rendón.

La presentadora de televisión reveló en una publicación que no planearon la reunión, pero le sacaron mucho provecho para tener un divertido momento. “Las cosas que no se planean salen mejor. Ayer tuve la oportunidad de juntarme con @nacho y no solo canta increíble, sino también baila muy bien. Así que aprovechamos en bailar su nueva canción #Contigo”, indicó en su cuenta de Instagram.