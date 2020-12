María Pía y Anna Carina pasan divertido momento con Nacho bailando “contigo”

María Pía y Anna Carina Copello dejaron boquiabiertos a sus seguidores al compartir el divertido encuentro con el cantante Nacho. Las hermanas aprovecharon la casualidad para grabarse bailando la nueva canción del venezolano, el cual tiene la colaboración de Greeicy Rendón.

La influencer reveló en un post que no tenían planeado esta reunión, sin embargo, le sacaron provecho para pasar un momento divertido entre su hermana y el artista. “Las cosas que no se planean salen mejor. Ayer tuve la oportunidad de juntarme con @nacho y no solo canta increíble, sino también baila muy bien. Así que aprovechamos en bailar su nueva canción #Contigo” escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, agregó que se pudo juntar con su hermana tras mucho tiempo, ya que también anda por Miami.

Por su parte, Anna Carina Copello también compartió una publicación sobre el ensayo que tuvieron antes de grabar el challenge de la canción del venezolano y que ya tiene más de 37 mil reproducciones.

“¡Nacho rocks! Ayer tuve un domingo muy cool en el que pude juntarme con con el gran Nacho, compartir un poco de su nuevo hit ‘Contigo’ (Estoy un poco muy obsesionada con la canción) y junto a mi sister María Pía Copello nos animamos a hacer el ‘Contigo challenge’”, comentó la intérprete de “Dame tu cariño”.