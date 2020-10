Anna Carina estrena videoclip ‘Dame tu cariño’ tras vencer a la COVID-19

Anna Carina Copello tras vencer al coronavirus regresó recargada y por lo alto a la música. La cantante acaba de lanzar un nuevo tema el cual se llama ‘Dame tu cariño’, y donde tiene la colaboración del cantautor colombiano Gusi.

La canción fue compuesta por ambos artistas y producida por Andrés Castro, el cual tiene en su haber varios premios Grammy Latino.

Anna Carina agradeció el cariño de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram e hizo una invitación para que vayan a ver su nuevo tema en YouTube.

“OUT NOW!!! El videoclip de #DameTuCariño ya está disponible en mi canal de YouTube!!!(link en mi bio) No puedo evitar llorar de felicidad cada vez que veo este video. Y es que no hay nada más importante que el amor.”

“No puedo evitar llorar de felicidad cada vez que veo este video. Y es que no hay nada más importante que el amor. "

"Cuando se trata de parejas y emociones reales en uno de los momentos más importantes de sus vidas, el resultado es magia pura”, escribió la hermana de María Pía Copello en Instagram.

Anna Carina comparte imágenes inéditas de su boda en videoclip

El video de la canción contiene muchos clips cortos y reales de distintos matrimonios, incluida la de Anna Carina.

“Son de matrimonios reales, no hay actores. Tengo que reconocer que cada vez que veo el video me emociono; es una canción que se la dedico a mi esposo”, declaró la intérprete de “Callao” en una entrevista para Magaly TV, la firme.