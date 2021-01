Kim Kardashian y Kanye West: Conoce el ostentoso contrato prenupcial

Si bien la pareja conformada por Kim Kardashian y Kanye West no han desmentido ni confirmado nada sobre la noticia de divorcio, se conoce que llevan varios meses separados tras ocho años de matrimonio y producto de ello tienen 4 hijos y millones de dólares de por medio.

La abogada que está a cargo de cortar palitos entre Kim y Kanye, es Laura Wasser, temida en este rubro y que en el pasado ha representado a Angelina Jolie, Britney Spears y otras celebridades en los mismos procesos.

En esta ocasión se dio a conocer el contrato prenupcial entre la famosa pareja, que fue firmado en marzo del 2014, dos meses antes de realizarse la boda en Florencia, Italia. De acuerdo al documento, la empresaria recibiría un millón de dólares por cada año casada con el rapero con un límite de 10 millones.

Además, podrá conservar todas las joyas y presentes que su exesposa le haya dado. Por otro lado, se beneficiará de un seguro de vida de 20 millones del artista, informó el portal Radar Online.

No obstante, el mencionado convenio ya no les beneficiaría, ya que en ese momento no eran tan adinerados como en la actualidad. En el 2014, el cantante tenía una fortuna de 100 millones versus 40 millones de Kim, pero hoy en día la famosa influencer posee 780 millones y West, 1.300 millones.

Otro motivo de pelea podría ser la mansión de California, pues esta propiedad costó 40 millones y gastaron 20 en las renovaciones siendo considerada una de las más lujosas del área. Casa que la socialité quisiera mantener por sus hijos, pero que West también desea.

Por otro lado, un caso que aún se debe estudiar, con mucho más cuidado, es la custodia de los hijos: North de 7, Saint de 5, Chicago de 2 y Psalm de 19 meses.

Como se sabe, la pareja ya vendría teniendo vidas separadas. Este sería el tercer divorcio de la protagonista de “Keeping up with the kardashians”, ya que antes estuvo casada con el basquetbolista Kris Humphries y el productor musical Damon Thomas.