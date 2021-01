Belinda de luto: "Tengo un profundo dolor en mi corazón"

Belinda no la está pasando nada bien. Somos muchos los que integramos a una mascota como parte de nuestra familia, por lo que la partida de ellos significa un gran dolor. Este es el caso de la cantante, quien después de 13 años, tuvo que depedir a Gizmo, su fiel amigo.

A través de un mensaje, la cantante despidió a su mascota con tiernas palabras, aunque llenas de dolor y angustia.

"Nunca pensé que llegaría el día en qué me iba a tener que despedir de ti", empezó la también actriz.

"Me acompañaste en momentos muy difíciles, me quitaste tanta soledad, me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo, también hay una pizca de bondad pero siempre a mi lado", acotó.

La artista compartió, además, videos con su perrito. Además de fotos donde se les ve en momentos especiales.

"¿Cómo es posible que te extrañe de esta manera? Tengo un profundo dolor y un hueco en mi corazón que nada ni nadie va a llenar", escribió.

Lo que lamenta profundamente la actriz, es que no pudo estar con su mascota el día que falleció.

"Lo que más me duele es que no pude despedirme de ti", expresó.

"Gracias mi Gizmito por cambiarme la vida", concluye la joven.