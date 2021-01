Melissa Klug hace peculiar reflexión: “A veces no tienes que dar explicaciones”

La empresaria Melissa Klug compartió una reflexión en su Instagram que dejó a sus seguidores sorprendido. La chalaca reveló cuál sería su pensamiento de vivir libre de ataduras y sin estar pensando en el que dirán.

La popular ‘Blanca de Chucuito” publicó un consejo a sus fans de vivir libremente, obviamente, sin hacerle daño a los demás, pero hizo hincapié en el que no tener que dar explicaciones sobre lo que hacen y no enfocarse en personajes que no lo merecen.

"A veces no tienes que dar explicaciones. La vida se vuelve mucho más ligera cuando dejas de dar explicaciones innecesarias. No siempre tienes que explicar tus decisiones. No siempre tienes que explicar tus preferencias. No siempre tienes que explicar tu estilo de vida...", dictaba parte de su extenso mensaje.

La influencer usó su cuenta oficial de Instagram para evidenciar sobre este nuevo pensamiento de vida que tiene, con el que dejaría en claro que deja los dimes y diretes, y prefiere ser feliz.

Melissa Klug recibió el Año Nuevo a su pareja Jesús Barco

Melissa Klug no dejó que su Año Nuevo fuera empañado por nada, así lo dejó ver en sus redes sociales al compartir una foto junto a su pareja el futbolista Jesús Barco, con quien viajó a Punta Cana para despedirse del 2020.

Cabe mencionar, que tras el viaje del futbolista a República Dominicana, este se entero que ya no seguiría siendo parte de Universitario de Deportes.