Deyvis Orosco: Cassandra conmueve al mostrar la habilidad de su perro tras sus clases

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid son una de las parejas más sólidas del medio nacional, que suelen enternecer con sus acciones y su amor por su mascota.

Por ello, los jóvenes no dudaron en inscribir a su perro a unas clases personalizadas, donde pueda desarrollar sus destrezas. Tanto así, que Wakatay conmovió y sorprendió al mostrar el avance de sus habilidades, que fue publicado en la cuenta de Instagram de la empresaria.

Hace unos meses, la hija de Jessica Newton emocionada hizo público los primeros días de colegio de su canino.

Por eso, en su plataforma digital compartió un tierno mensaje que le dedicó a su pequeño, acompañado de una fotografía donde se podía ver al canino junto a sus compañeros.

"Me siento como una madre. Como les conté en mis historias @wakatayos empezó el cole hoy. Esta es la primera foto “escolar” de mi enano y les juro que me he puesto a mirarla con cara de sonsa por varios minutos. ¡Creció demasiado rápido!", sostuvo Cassandra.

Pero, ante la reciente grabación que hizo público, la directora creativa, conmovió a todos sus seguidores al mostrar cómo su pequeño ha sido amaestrado.

Echa un vistazo al siguiente vídeo:

Deyvis Orosco en Instagram conmovió con su emotivo mensaje a su mascota

Por su parte, el cantante de cumbia también derrocha su amor por su perrito desde su red social.

"A final del día, cuando ya estamos de madrugada te sientas a mi lado y tu mirada dice mucho de ti, reflejas amor, respeto y un “te voy a cuidar”. Aunque no te des cuenta de que el que te cuida soy yo, dejo que lo creas. ¡Feliz primer cumpleaños hijo!".