Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz: “No nos queremos separar para nada”

El actor y conductor de televisión Yaco Eskenazi reveló que la relación con su esposa Natalie Vértiz está más fuerte que nunca. Tan bueno es el momento de la pareja que ya están planeando en agrandar la familia.

Así lo confirmó el exintegrante de Esto es Guerra, después de grabar el último capítulo de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ que se estrenará el próximo domingo 29 de noviembre.

“Ya lo dije, si hay algo bueno que nos dejó la pandemia es que nos unió mucho como familia. Después de un año difícil, en que no coincidíamos tanto por trabajo, este año la situación cambió, ambos estuvimos juntos en casa y ahora estamos muy unidos, no nos queremos separar para nada, queremos viajar a todos lados juntos, estamos muy bien”, reveló el actor.

“De que está en los planes, está en los planes, nosotros no hemos decidido quedarnos solo con Liam, en algún momento queremos tener un segundo hijo, y a mí me encantaría que sea una niña. Pero, va a llegar en el momento en el que tenga que llegar, no estamos desesperados, ahora Natalie y yo estamos aprovechando todas las oportunidades de trabajo que tenemos”, añadió el exchico reality.

Natalie Vértiz a Yaco: “Un año tan complicado nos unió como familia”

Natalie Vértiz, por su parte, también habló sobre el complicado año que tuvo con Yaco, pero que afortunadamente los unió como familia.

“Este año tan complicado nos obligó́ a mirar hacia dentro. Y ha hecho, sin lugar a dudas, que crezcamos como familia, pareja, y, en resumen, como seres humanos. ¿Mi secreto de la felicidad? Enfocarme en mí y los míos, el resto es historia”, indicó en Instagram.