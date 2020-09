Renzo Schuller agradeció a Yaco por reemplazarlo cuando estuvo mal

Tras regresar a su programa, Renzo Schuller tuvo palabras halagadoras hacia Yaco Eskenazi por haberlo reemplazado mientras él se recuperaba de una intervención médica. Como se recuerda, el actor tuvo que ser operado de una hernia.

"Estoy muy contento de regresar, estoy feliz de estar nuevamente con Ethel (Pozo), con todo el equipo de producción, divirtiéndonos. Estoy contentísimo de volver a América Hoy", indicó el actor.

Como se recuerda, Renzo Schuller asistió al programa, sin embargo, al no sentirse totalmente recuperado, prefirió ausentarse unos días más.

"Quise probar si ya me encontraba mejor, pero aún tuve que descansar unos días más, ahora sí ya estoy mucho más tranquilo, igual, sigo con mis terapias, pero ya no me voy, aquí me quedo", aseguró el actor.

Renzo Schuller le dedicó unas palabras a Yaco Eskenazi

Por otro lado, no dejó de pronunciarse sobre Yaco Eskenazi, quien lo reemplazó todos estos días que no estuvo en el programa.

"Agradezco a Yaco por apoyarme todas estas semanas que no pude estar en el programa. Un abrazo muy grande para él", señaló.

Renzo Schuller estuvo internado en la clínica

Renzo Schuller, conductor de América Hoy, fue internado en la clínica, por lo que Yaco Eskenazi tuvo que reemplazarlo en su programa mientras éste se recupera.

"Renzo, quiero mandarte un fuerte abrazo, decirte que este es tu lugar, esta es tu casa, yo, como dice Ethel, como parte de la casa, hoy me toca estar en tu lugar, pero es tuyo, y te lo voy a cuidar, y sé que si fuera al revés, tú estarías dándome una mano. Te mando un abrazo, recupérate pronto y te esperamos aquí, en tu casa", le dijo a Yaco tras asumir la conducción con Ethel Pozo.