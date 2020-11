Susy Díaz se declara fan de ET y posa con escultura en 3D

Susy Díaz ya había expresado con anterioridad su gusto por las películas clásicas, es por ello que cuando vio a ET, personaje de Steven Spielberg, en el museo del primer autocine temático del Perú 'El Túnel' no dudó en posar con él y expresar su emoción por la película.

"He visto la película varias veces, quién no la ha visto. Steven Spielberg es uno de mis directores favoritos", contó emocionada.

Cabe indicar que la figura de TV amadrinó el autocine, el cual abrió sus puertas este último jueves 19 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María y que cuenta con todas las medidas de bioseguridad para que los cinéfilos puedan disfrutar de las mejores películas taquilleras y grandes clásicos de la pantalla grande.

Este proyecto cuenta con una exposición museográfica en 3D de las mejores producciones de todos los tiempos del séptimo arte.

“Estoy encantada ‘El Túnel’, realmente nos transporta como un túnel del tiempo a lo mejor del cine clásico y la experiencia de ver la película en tu carro es única. Desde que se ingresa y pasas por el museo puedes a ET, Mumm-rra de Los Thundercats, en fin", indicó Susy Díaz mientras posaba encantada con ET, personaje de la película E.T., el extraterrestre.

Recuerda aquí el trailer de ET, El extraterrestre