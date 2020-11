Alondra García Miró cuenta con emoción que quiere tener dos hijos 

Alondra García Miró usó sus redes sociales para contestar las preguntas de sus seguidores. Es así como la modelo dio carta libre a sus fans para que le pregunten lo que quieran.

Una de las interrogantes fue si quiere casarse y ser madre. Ante ello, la guapa ojiverde dijo muy sonriente "sí". "Me gustaría tener dos hijos", acotó.

¿Alondra García Miró quiere casarse con Paolo Guerrero?

Como se recuerda, Alondra García Miró tiene una relación estable con el futbolista Paolo Guerrero. Y aunque la joven, no especificó con quién, sus seguidores no dudaron en emocionarse al escuchar a Alondra confesando que sí quiere casarse. De inmediato, los fans suponieron que ya estaría planeando la maternidad y el matrimonio con el deportista. Hecho que la pareja no ha confirmado.

Otra de las preguntas que le hicieron los fans es si habría una segunda parte de la telenovela Te volveré a encontrar. Alondra descartó la posibilidad.

Alndra García Miró y su reflexión sobre este año

García Miró también aprovechó para hacer un repaso de este año, donde señala que a pesar de la pandemia, ha sentido que ha sido muy productiva esta crisis para su vida profesional y personal.

"Un año de crecimiento personal y profesional. Como siempre digo en los momentos difíciles donde uno se demuestra que tan fuerte y valiente es. Este año he reforzado que todo lo que uno hace con pasión siempre tendrá resultados positivos", resaltó.