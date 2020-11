Paloma Fiuza sobre matrimonio con Jenko: "Fue una experiencia turbia"

Paloma Fiuza habló de muchos temas en una entrevista en ‘Estás en todas’, entre ellos el tiempo que estuvo casada con Jenko del Río y calificó esa etapa de su vida como “una experiencia un poco turbia”.

“(Me arrepiento de) El matri... Me casé muy temprano, fue una experiencia un poco turbia, rara, gané mucha experiencia. Me enseñó mucho, eso fue mejor que universidad, colegio, que todo, fue un aprendizaje”, dijo la ‘guerrera’ en una de las secuencias de ‘Estás en todas’.

Por otro lado, manifestó que esa experiencia la ayudó mucho a madurar y crecer como mujer.

“Ahora soy otra mujer, la experiencia del matrimonio transformó totalmente mi vida, ahora soy una mujer hecha y derecha, sé lo que se debe hacer, lo que no, con quién estar o no, soy una mujer libre”, expresó la brasileña, quien acabó la entrevista cantante ‘Libre soy’ de ‘Frozen’.

Paloma Fiuza y Jenko del Río estuvieron casados dos años

Como se recuerda, Paloma Fiuza y Jenko del Río decidieron casarse en el 2013 en Huaral, cuando ambos eran integrantes de ‘Combate’. Tras la apresurada ceremonia, se especuló que el matrimonio fue para evitar la deportación de la modelo, pero ellos rechazaron esa versión, afirmando que fue por amor.

No obstante, la relación no prosperó y en el 2015 decidieron hacer pública su separación definitiva. Hasta tuvieron un problema donde apareció la policía, ya que se especuló que Paloma fue víctima de violencia, pero ella aclaró que fue una fuerte pelea de pareja y que la relación ya no daba más.

Tras ese matrimonio, la modelo e influencer empezó una relación con Facundo González, pero finalizó en marzo del 2019 y en la actualidad está con el empresario Sergio García.