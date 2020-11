Junior Ramírez tras ser víctima de xenofobia recibe ayuda para terminar de pagar su moto

Junior Ramírez, repartidor de nacionalidad venezolana, se volvió viral en las redes sociales tras haber sido víctima de agresión verbal con adjetivos xenofóbicos por parte de Guillermo Miranda.

Ante ello, diferentes figuras nacionales se pronunciaron en En boca de todos decidieron apoyarlo con una suma de dinero para que pueda terminar de pagar su moto e iniciar un negocio propio.

El joven al tener una motocicleta como herramienta de trabajo, que todavía se encuentra pagando en cuotas, Brunella Horna, Laura Huarcayo, Suca Laguna, entre otros empresarios, aportaron económicamente como un gesto de ayuda.

“Es algo que no me esperaba, aunque no lo crean estoy emocionado. Créanme que mi familia va estar muy agradecida”, dijo el joven.

Al escuchar el popular Carloncho las palabras de Ramírez, agregó: "Más allá de valorar el dinero, debería valorarse a las personas".

Junior Ramírez pide no más humillaciones ni xenofobia

“Primero que todo sean extranjeros, sean de Venezuela, Perú o cualquier país, no hay que dejarnos llevar por la xenofobia, no debemos agredir, no debemos ofender al prójimo, ya que todos somos iguales, todos somos hermanos. No hay que ir a los golpes, cero violencia, cero discriminación, cero xenofobia”, fue el mensaje final de Ramírez.

"Gracias de verdad, por ser un niño super formado. Y a cada persona que haya sido maltratado, mil disculpas. Tus derechos terminan, cuando se agreden a otro".

Junior Ramírez se pronunció sobre Guillermo Miranda tras intentar salir del país

Junior al ser consultado por las imágenes donde se ve a Guillermo Miranda intentando salir del país, respondió: