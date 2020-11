Tula Rodríguez sobre rehacer su vida: "Nadie ocupará el espacio de Javier"

Tula Rodríguez se está adaptando a la nueva vida que le toca vivir tras la muerte de su esposo Javier Carmona, y aunque soporte es su hija Valentina, no puede evitar ponerse nostálgica cuando le recuerdan a su gran amor.

"Javier es y será siempre el gran amor de mi vida. Me marcó para siempre", indicó la conductora de TV a El Popular, a dos meses de su partida.

"Nos ha dejado un gran vacío en la casa, lo extrañamos con Valentina, hay heridas en el corazón", señaló la animadora.

Tula Rodríguez indicó que no tiene cabeza para pensar en rehacer su vida, no sabe qué pasará más adelante. Lo único claro es que nadie ocupará el espacio de Javier Carmona.

"Soy madre al cien por ciento de Valentina, la verdad que no puedo activar mi lado de mujer. Hoy no me veo con alguien a mi lado, sé que va a pasar de acá a 5, 10 años, quizá no pase nunca. Eso sí, nadie jamás ocupará su espacio", aclaró.

Tula Rodríguez enfocada a su labor de madre

Tula Rodríguez se ha enfocado en la maternidad. “Es mi mayor motivación, sigo trabajando, pero las 24 horas del día pienso en ella, es mi cable a tierra, la que me ubica”, señaló.

Este lunes será el cumpleaños de su pequeña y está orgullosa de todo lo inculcado.