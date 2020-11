Natalia Streignard confiesa que perdió 5 embarazos a causa del lupus

Natalia Streignard, recordada actriz de Mi gorda bella, está apartada de la actuación desde que decidió formar una familia. Y aunque la televisión ya no es parte de su vida, la artista no duda en conceder cada cierto tiempo transmisiones en vivo en su cuenta de Instagram para reencontrarse con sus fans.

En esta última, Streignard confesó lo difícil que fue poder embarazarse a causa del lupus, el camino no fue fácil, pero hoy en día tiene 3 bellos hijos, Jacques, Gia y Gianni.

"Yo cuando decidí dejar la televisión ya tenía 38 años, entonces yo sabía que tenía que someterme a tratamientos hormonales, pero estaba dispuesta", señaló en un envivo a través de su cuenta de Instagram.

y aunque mucho le dijeron que no siguiera un tratamiento hormonal, pues podría perjudicar su salud, la actriz continuó con sus planes, pues su mayor deseo era ser madre.

"Te llenan la cabeza de cosas diciendo que las hormonas dan cáncer, que mientras más cosas te inyecten de repente te puedes causar un problema grave de salud, que no inventes tanto y uno dice: 'Es que yo no estoy inventando, o hago esto o no tengo hijos'. Entonces yo dije: 'Ya está, Diosito me protege, yo lo estoy haciendo por un propósito maravilloso, por un propósito que no puede ser malo y Dios me está poniendo esta vía porque es la única que tengo'", dijo.

Lo que nunca imaginó es que en el proceso se cruzaría con un gran enemigo, el lupus.

"Yo tuve muchas pérdidas. Fue fuerte", detalló. "Yo perdí 5 barriguitas, tuve varias pérdidas porque después me diagnosticaron lupus, entonces el lupus hacía que yo rechazara los bebés, o sea sí el cuento es de novela. Pero valió la pena", acotó la feliz madre.

¿Qué es el lupus?

El lupus una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error.

Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro.