Mario Hart 'enfrentó' a Carloncho por criticar su rol de papá: "Habla porque tiene boca"

Mario Hart y Korina Rivadeneira en medio de la linda etapa que viven como padres, llegaron a realizar un enlace en vivo con 'En boca de todos' sin imaginar que el piloto sería criticado por el cuidado de su hija.

¿Qué le dijo Carloncho a Mario Hart?

El conductor de América Televisión sorprendió al cuestionar a Mario por su responsabilidad como padre en dedicarle más tiempo a su pequeña.

"Mario tú sabes que te tengo consideración, Korina mis respetos. Pero, deja de ser mentiroso Mario. Mario tú has dicho 'disfruto ser papá', 'me encanta ser papá, atender a mi esposa, mi bebito, todo bonito. Me levanto de madrugada'. Entonces explícame este aviso", indicó el presentador.

Ante ello, el exchico reality mostró su asombro con un rostro desencajado tras escuchar a Carloncho leer el anuncio que hizo Hart:

"Dice: 'Alguna señora de confianza con disponibilidad inmediata... para que trabaje cama adentro", sostuvo la figura de América TV.

Pero, el primerizo papá no se quedó callado indicando: "Faltan manos, faltan manos. ¿Tú tienes hijos Carloncho? ¿Tienes hijos? Entonces no sabes el trabajo que demanda eso... Yo no puedo conversar contigo porque tú no tienes idea de lo que estás hablando... Carloncho no sabe nada, habla porque tiene boca. Los hijos son una responsabilidad tremenda, es un recontra trabajo".

"Querías esposa, querías casarte, ahí está pues, querías a Larita, ahí está pues. Haz todo", sentenció Carloncho ante la respuesta de Mario Hart, asegurando que el joven debería asumir su responsabilidad como padre sin quejas. A esto, tanto Maju Mantilla como Melissa Paredes salieron en defensa de los jóvenes padres.

Korina Rivadeneira encaró en vivo a Mario Hart por buscar nana

Korina Rivadeneira al ser consultada por la publicación que hizo su esposo sobre el deseo de contratar una nana, expresó su sorpresa al no saber nada, llegando a reclamar a Mario por el mensaje:

"Yo no sabía que él estaba buscando nana. Yo le estoy exigiendo más trabajo a él, pero no es que sea tanto para buscar una nana", indicó la intérprete.