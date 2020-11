Cynthia Klitbo reveló que ya tiene residencia para quedarse en Perú

La actriz mexicana Cynthia Klitbo contó en una entrevista para el programa de espectáculos ‘De Primera Mano’ que se mudó a Perú, en dónde vivirá por unos meses para participar en un nuevo proyecto.

En la mencionada entrevista con la mexicana, ella expresó que estará en una sirtcom en donde tendrá el papel de una artista frustrada dedicada el espectáculo, pero qué es vetada en México.

"Está muy divertida, por un lado, siempre he querido ir a otros lugares, pero no he podido", señaló la ex actriz de Televisa.

Luego que su contrato de exclusividad con el gigante televisivo terminara a finales de mayo, la reconocida artista se ha instalado en un hermoso departamento en Miraflores, que disfruta con su hija, Elisa, y también se llevó a su asisten, Carmen.

"Oye y aparte el departamentazo ¿no?", le dijo el conductor, a lo que la actriz le respondió, "Tiene vista al mar, está en Miraflores, todo eso que ves atrás son palmeras y playa, estoy muy contenta", detalló el periodista de espectáculos.

La mexicana agregó que también se trajo a sus mascotas para vivir con ella y aunque se tuvo que separar de su pareja, el youtuber ‘Rey Grupero’ para poder estar en esta serie, le vio el lado positivo al alejamiento, ya que ambos tienen muchas cosas que hacer a pesar de la pandemia.

"Me hace ilusión, Lima es muy bonito... son cinco meses", señaló Cynthia Klitbo sobre su nuevo lugar de trabajo. El conductor Gustavo Adolfo Infante aprovechó para preguntarle cómo lo está pasando en Lima.