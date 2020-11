Sheyla sobre Magaly: “Me sentí vulnerada. No tiene derecho de juzgar"

Sheyla Rojas habló sobre la situación que ha tenido que enfrentar tras exponerse los chats sobre Luis Advíncula en el programa de Magaly Medina. La joven señaló que no solo ella sufrió, sino también su familia.

Sin embargo, la joven aclara que esta experiencia le ha servido para no ser tan confiada.

“De hecho fueron momentos muy difíciles, me sentí, al igual que mi familia, vulnerada. No me gusta victimizarme, entiendo cómo es el medio del espectáculo, pero definitivamente esto pasó los límites, el grado de maldad, ensañamiento y las cosas que se dijeron fueron muy fuertes. Nadie tiene derecho de juzgar absolutamente a nadie, porque nadie es ejemplo de nadie", indicó al diario Trome.}

Sheyla Rojas no cederá en demanda contra Magaly Medina

Asimismo, recalcó que no cederá en su demanda contra Magaly Medina y llegará hasta las últimas consecuencias.

“Yo iré hasta el final con mis abogados (...) Todas las mujeres tenemos la libertad de que si nos sentimos lindas o regias, expresarlo en las redes sociales; en este caso he visto que Magaly también se muestra en bikini, con vestidos cortitos, escotes y eso no la hace menos mujer o más mujer que cualquier otra”, acotó.

Finalmente, indicó que no le guarda rencor a quien fuera su amigo Irvin Vera ni a la periodista, pues todo se lo deja a Dios.

“A nadie le guardo rencor, todo se lo dejo a Dios, no me gusta estar en problemas, se han metido conmigo tantas veces que volteo la página y digo ‘next’”, resaltó.