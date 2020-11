Juliana Oxenford tras renuncia de Manuel Merino: "Sí, se pudo"

Juliana Oxenford se manifestó indignada ante el lamentable fallecimiento de dos jóvenes y desaparecidos durante la última marcha nacional en medio de represiones de la policía.

Y ante la renuncia de Manuel Merino, la periodista contenta felicitó a todos los peruanos que alcanzaron su voz de indignación por diferentes medios para conseguir la salida del militante de Acción Popular.

"Acá no es que salimos a marchar porque queremos que Martín Vizcarra vuelva. Salimos a protestar porque este no es el país que queremos, porque no queremos a estos mañosos que hace mucho tiempo estuvieron haciendo una camita para llevarnos a un nivel de inestabilidad tan peligroso", indicó.

"Ustedes creen que un tipo como Manuel Merino iba tener la remota idea de ser el presidente de la República, participando a una contienda electoral, no, quién es Merino.

"Nadie lo conocía, y yo al ser periodista sí sabía que existía, representaba la ala más dura de Acción Popular por los intereses de algunos del partido. Y Acuña cambiando su discurso a último momento".

"Acá el tema es la gobernabilidad. La manera más nefasta y turbia. Por eso, es que la gente protesta. Debemos sentirnos orgullosos".

Luego de darse a conocer el mensaje de la Nación de Merino dejando su cargo como presidente de la República, expresó a través de su cuenta de Instagram: "Sí, se pudo".

Foto: Instagram Juliana Oxenford