Verónica Linares denuncia represión policial y evidencia a periodistas lastimados

Verónica Linares alzó su voz de indignación contra la represión que existió durante la marcha nacional que se realizó el pasado 12 de noviembre.

Por medio de su cuenta de Instagram, la periodista mostró algunas pruebas que evidencia el uso de arma "no letal" por parte de la PNP contra los civiles que manifestaron de manera pacífica y quedaron heridos.

"Estos son los perdigones. Se supone que no son letales y por eso se usan pero claramente eso depende del lugar donde te caiga, la distancia y la cantidad", comentó la conductora en una historia de su red social.

A su vez, la presentadora aprovechó su red social para denunciar que sus colegas fueron violentados: "Los periodistas también han recibido estos impactos".

Otro hecho que ha causado repudio en la población es que efectivos tuvieron armas de fuegos durante la manifestación, estando prohibido el uso durante el control de disturbios.

Verónica Linares responde fuerte a ataque de usuario: "No lo voy a permitir"

Como se conoce, la conductora retornó a la pantalla chica hace unas semanas después de dos meses de licencia por su gestación. Sin embargo, no se quedó callada y habló fuerte ante las desatinadas palabras en su contra por parte de un usuario.

La figura de América TV indignada dejó en claro que todas las mujeres al ser madre no tienen por qué ser limitadas. Más bien, demuestran las diferentes habilidades que tienen tras cuidar a un hijo y continuar con su profesión.

“Que digan que tengo patrones, que me inventen tendencias políticas o insultos gafos, me llega. Pero lo que no voy a permitir es que digan que me vaya a dar de la lactar o que me dedique a la maternidad. Las mujeres podemos ser madres, dar teta, trabajar y mil cosas más. Estúpidos”, comentó la comunicadora.