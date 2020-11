Juliana Oxenford enternece con íntima celebración por el mes de Mateo

Juliana Oxenford es de las figuras de la televisión que no esconde sus emociones, sobre todo si es para expresarle amor a sus hijos. La periodista festejó el primer mes de nacido del pequeño Mateo dedicándole un mensaje en su cuenta de Instagram.

El primer mes de Mateo no podía pasar desapercibido, la conductora de televisión aprovechó sus redes sociales para compartir la sencilla celebración del mesario de su segundo hijo.

La figura de ATV compartió una conmovedora imagen en su Instagram de ella con su hijo, la cual acompañó con un mensaje tan sublime como la foto.

“Y así pasó un mes. Te amo, Mateo”, escribió la periodista en la descripción de su publicación en Instagram.

Por otro lado, la comunicadora también publicó dos fotografías más con sus seguidores, en la primera se la ve a ella cargando en brazos al bebé y en la segunda se muestran unos cupcakes, adornados con banderitas para festejar el primer mes de vida de Mateo.

Los seguidores de la presentadora de noticias no dudaron en enviarle los mejores deseos, luego de conocer de publicación. Además, de felicitar por su primer mes de vida al bebé.

Juliana Oxenford sorprendió con decisión

Por otro lado, hace unos días la comunicadora reveló que se sometió a una ligadura de trompas, pues ya no desea tener más hijos en el futuro.

“Sí (cerré la fábrica). Además, me he ligado las trompas, más hijos no voy a tener", indicó Oxenford, quien también resaltó que su segundo bebé nació por cesárea porque su médico se lo recomendó.