Juliana Oxenford muestra tierno momento con su bebe y enternce a fans

Desde que dio a luz a su pequeño Mateo, Juliana Oxenford no ha dudado en mostrar cada detalle de cómo vive su maternidad. La periodista expresó lo mucho que extraña la televisión, sin embargo, vive a plenitud esta nueva etapa de su vida.

Y así se dejó ver la conductora de Al estilo Juliana, quien publicó un video en su cuenta de Instagram donde se le ve junto a su bebe. Ella lo abraza muy tierna mente mientras lo mece. Una imagen bastante conmovedora que emocionó a sus fans.

"Así, todos los días desde casi un mes. Apenas nos despegamos, Mateo", escribió Juliana la historia de su red social.

Como se recuerda, Juliana Oxenford dio a luz el pasado 5 de octubre. La feliz madre vive estos momentos junto a su primera hija, quien después de muchos años finalmente tiene un hermanito, el único que tendrá, pues la periodista reveló que se había hecho la ligadura de trompas.

Juliana Oxenford se hizo una ligadura de trompas: “Más hijos no tendré”

La comunicadora contó que se ha sometido a una ligadura de trompas, pues no desea tener más hijos en el futuro.

“Sí (cerré la fábrica). Además, me he ligado las trompas, más hijos no voy a tener", indicó Oxenford, quien también resaltó que su segundo bebé nació por cesárea porque su médico se lo recomendó.

"Mateo nació por cesárea y María fue parto natural. Lo que pasa es que, a diferencia de mi primer embarazo cuando me hago la ecografía de la semana 37 mi placenta ya advertía que el bebé quería nacer. Entonces, para que la frecuencia cardíaca del bebé en la panza no baje mucho, y le dije al médico que iba con parto natural porque María fue una experiencia increíble. Dijo que no, con cesárea, porque era más seguro por lo que eventualmente pueda pasar”, indicó en una entrevista con el programa ‘Magaly TV La Firme’.