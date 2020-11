Bárbara Mori y la vez que abrió su corazón para contar que su padre la golpeaba

Desde que abrió su corazón, Bárbara Mori confesó que aprendió a perdonar y realmente valorarse como persona. La actriz llegó a pensar "que no merecía amor" a causa de los maltratos que sufrió en casa cuando era niña, por parte de su padre alcohólico.

La revelación la hizo en el podcast de Fabiola Campomanes, Adicta. La actriz de Rubí contó que su infancia fue bastante dura, llena de maltratos físicos y psicológicos.

“Tuve una infancia súper súper ruda y crecí sin mamá y crecí con un papá bastante violento, entonces al crecer rodeada de este abuso psicológico, físico y demás, creces generando una creencia de que no eres lo suficientemente buena para merecer el amor, ni siquiera el de tus padres y esta creencia te va dando una identidad a lo largo de tu vida y esta identidad muchas veces te empuja a actuar sin darte cuenta que estás construyendo un camino que no te satisface”, reveló en el podcast en el mes de enero.

Asimismo, acotó que creció pensando que “el amor es golpe, abuso y maltrato”.

“Estás construyendo una vida donde te topas con gente que dejas que entre en tu vida porque no hay un amor por ti, porque no aprendiste eso, porque en la infancia que yo tuve aprendí que el amor es golpe, abuso, maltrato y cuando aprendes eso del amor es bien difícil realmente amarte y cuidarte y no pasar por encima de ti. Yo pasé por encima de mí muchas veces en mi vida hasta que uno toca fondo”, detalló la actriz.

Gracias a un retiro espiritual, la uruguaya logró sanar sus heridas, y hasta la relación con sus padres.

Justamente su historia le sirvió de inspiración para escribir una historia de violencia familiar, la cual ella misma dirigirá.

Bárbara Mori rechazó importante propuesta tras éxito de Rubí para dedicarse a sanar heridas

En el mes de abril, Bárbara Mori nuevamente tocó el tema para un unipersonal TEDx Ibero, el cual realizó desde su casa debido a la cuarentena.

"A los 14 años empezó a trabajar para ahorrar y escaparme de la violencia en mi casa", contó la actriz, quien decidió contar su vida con el fin que otras personas aprendan de ello.

Aquí Bárbara Mori detalló que vivió mucho tiempo sin estar conforme con ella misma, incluso cuando grababa la exitosa telenovela Rubí. Que aunque tenía grandes logros no se sentía feliz.

Es ahí donde empezó a explorar qué es lo que quería realmente, en el camino descubrió que se había abocado a surgir en su carrera, más no a sanar su interior tras haber vivir en un mundo lleno de golpes y maltrato psicológico.

"La empresa (Televisa) me buscó para firmar por cualquier cosa que pidiera, rechacé la oferta, la voz de mi corazón me decía que no, que fuera en busca de mi crecimiento personal. Vivir la vida a través del corazón nos muestra un camino más amoroso, todo cambia, nos ayuda a no juzgarnos tanto", contó.

La artista explicó que decidió contar su testimonio de vida para resaltar lo importante que es lograr la felicidad interna, fuera de los egos.