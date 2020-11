Tula Rodríguez recuerda a su esposo tras escuchar 'Que levante la mano'

Tula Rodríguez recordó a su fallecido esposo Javier Carmona luego que Josimar le cantara la canción “Que levante la mano”. El cantante se encontraba promocionando su concierto “Mano a mano Grupo 5 y Josimar”, el cual se realizó con éxito el 31 de octubre.

Josimar se enlazó con En boca de todos, para presentar su espectacular escenario desde la Estancia de Monsefú, en Chiclayo.

De pronto el salsero le dijo: "A mi me dijeron que te gustaba esta canción", y empezó a cantar sorprendiendo a Tula Rodríguez, quien se puso a bailar de inmediato.

Comos se recuerda, con esa canción la pareja inició su romance. "Qué lindo, gracias por el detalle", dijo la condiuctora batsnate emocionada.

“Quiero escuchar la canción que me cantaba mi esposito Motor y Motivo. Yo quiero estar en ese concierto de todas maneras", acotó la animadora.

Cabe indicar que Josimar y Grupo 5 presentaron su mano a mano en dos escenarios diferentes, manteniendo la distancia con el fin de salvaguardar su salud..

Tula Rodríguez a Javier Carmona: "Ya pasó un mes desde que no estás"

La conductora le dedicó unas bellas palabras a su esposo tras cumplirse un mes de su fallecimiento.

"Increíble, ya paso un mes que no estas a nuestro lado. Aquí, aún contigo Javier, sintiéndote... porque es inevitable no extrañarte, no amarte, pero tengo la paz y la tranquilidad que te cuide hasta tu último segundo y que desde ese momento ya gozas de la presencia de nuestro Señor que ha sido bueno con nosotros. Te amo hasta el cielo!!!", indicó la conductora.