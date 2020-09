Barbara Mori: el maltrato que tuvo que pasar junto a Sergio Meyer

La actriz uruguaya Bárbara Mori es, duda alguna, una de las artistas más bellas y reconocidas de Latinoamérica y del mundo.

A pesar que la artista tiene un estupendo talento (el cual muchos vimos con sus papeles) ella pasaba un gran martirio dentro de su vida privada.

Bárbara Mori habla del maltrato que pasó junto a Sergio Mayer

Bárbara tuvo un hijo con Sergio Mayer, y ante las cámaras de televisión parecían ser una “familia feliz”, pero la artista expresó que no vivía una vida feliz, ya que siempre estaba “bajo sus órdenes”. Incluso resalta que todo bastante complicado, por la personalidad rígida del actor.

Cabe mencionar que Mayer era su manager y manejaba todo el dinero de Bárbara. Además, que la artista no quería separarse por su hijo.

“Yo era súper infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví: la separación de sus papás”

Bárbara Mori tenía su autoestima bastante baja

A pesar de ser una mujer bastante talentosa, pues su talento era realmente increíble. Bárbara Mori tenía la autoestima por ‘los suelos’.

Ella expresó que cada vez que veía su reflejo, no se sentía bien: “Yo me miraba al espejo y no valía nada”

Bárbara Mori se separó de Sergio Mayer con ayuda de una amiga

La actriz uruguaya tuvo una amiga, quien la ayudó para salir de esa relación y le aconsejó que no podía ser feliz hasta que se alejara de él.

“Agarré a mi hijo de la mano, me salí de esa casa y me fui. Empecé una nueva vida y se me empezaron a abrir las puertas. Como que todo se me empezó a dar”, mencionó en una entrevista Mori.

Después de 5 años de matrimonio, Bárbara se divorció y tuvo una nueva y mejor vida:

“El día que me separé, las puertas del cielo se empezaron a abrir”

A raíz de su separación, la uruguaya pudo valorarse como mujer y ver su fuerza interior:

“Me di cuenta la fortaleza que había dentro de mí, yo no sabía que era tan fuerte.”

Bárbara Mori se divorció y desde que se liberó de esa relación, ella sola supo cómo administrar su dinero y siguió con su carrera exitosa de actriz.

La artista dejó un mensaje para todas y todos:

“Uno no sabe lo fuerte que es, hasta que ser fuerte es la única opción que le queda”.