Sergio Mayer impacta al minimizar a Bárbara Mori por contar que fue "infeliz" a su lado

Bárbara Mori se encuentra en medio de la polémica por haber revelado que era infeliz con el papá de su hijo, Sergio Mayer. Ante ello, Jorge Reynoso sorprendió al dejar entrever que la actriz le fue infiel al político.

Pero lo que más molestia a causado en los fanáticos de la protagonista de 'Rubí' es la última declaración del actor tras dejar un fuerte mensaje sobre la uruguaya y supuesta traición que ocurrió.

¿Qué dijo Bárbara Mori que molestó a Sergio Mayer?

En una conversación por Instagram, la artista le contó a su amiga Marimar Vega: “Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida que vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna forma. Él tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña, totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma”.

Además, agregó: "Yo era superinfeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví: la separación de sus papás. Hasta que me di cuenta de que yo ahí no iba a ser feliz y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien".

Sergio Mayer respondió furioso a Bárbara Mori

Hace unos días, el político se conectó por una transmisión en vivo con 'Sale el sol' y rompió su silencio luego que se exponga si era cierto que Bárbara Mori lo engañó con Christian Meier.

Durante la conversación, Sergio indicó que respetaba a la mamá de su hijo pero que la información expuesta por Jorge fue su indignación al haber vivido sobre el tema y le consta.

"Le tengo mucho respeto a la madre de mi hijo. Hoy en día tengo a una mujer hermosa, maravillosa, con una clase y educación", sostuvo sobre su actual esposa Issabela Camil cuando le consultaron por la intérprete de telenovelas.

A su vez, contó: "Lo que Jorge haya comentado es de parte de Jorge. Es lo que él vivió, es lo que dijo, lo que a él le consta. No tengo nada qué decir al respecto y jamás lo diría".