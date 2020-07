Sergio Mayer responde fuerte si Bárbara Mori lo engañó con Christian Meier | VIDEO

Jorge Reynoso luego que salió en defensa de su amigo Sergio Mayer por la declaración de Bárbara Morí al confesar que fue infeliz durante su romance y tenía miedo por desunir su familia al tener un hijo.

El actor de telenovelas sorprendió al pronunciarse si fue cierto el engaño de la protagonista de 'Rubí' con el peruano Christian Meier.

¿Qué dijo Bárbara Mori sobre Sergio Mayer?

“Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida que vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna forma. Él tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña, totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma”, detalló.

"Yo era superinfeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví: la separación de sus papás. Hasta que me di cuenta de que yo ahí no iba a ser feliz y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien", indicó la actriz a su amiga Marimar Vega durante una conversación por Instagram.

¿Bárbara Mori engañó a Sergio Mayer?

Reynoso se atrevió a manifestar que Bárbara Morí tuvo un romance con Christian Meier siendo aún novia de Sergio. De acuerdo al empresario, un miembro de su equipo le contó esta situación y prefirió hablar con Bárbara.

“Le dije que era muy grave lo que me habían comunicado, pienso que ella tiene mucho más que perder si sigue removiendo el pasado. Hay personas que no nos deja muy contentos con su actuar, podrán decir lo que quieran, pero Sergio siempre ha sido un caballero”, indicó.

Ante ello, el intérprete se volvió a pronunciar sobre la madre de su hijo con un polémico mensaje si era cierto lo que narró su amigo: "No tengo nada qué decir al respecto, absolutamente nada".

Sin embargo, acoto: "Lo que Jorge haya comentado es de parte de Jorge. Es lo que él vivió, es lo que dijo, lo que a él le consta. No tengo nada qué decir al respecto y jamás lo diría".

Todo habría ocurrido cuando la uruguaya fue protagonista del melodrama 'Me muero por ti' en 1999 cuando vivía en Estados Unidos e incursionaba en la actuación con uno de sus primeros protagónicos.