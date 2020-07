Lucero responde fuerte tras ataques a sus hijos por su apariencia tras foto inédita

Lucero es una de las mujeres más hermosas de México que se ganó el cariño del público por su melodiosa voz e interpretación desde niña. Pero, las críticas hacia sus hijos por una imagen inédita que compartió en su cuenta de Instagram generó incomodidad para la artista.

Por eso, dio una lección de cómo afrontar estas actitudes cuando hablan mal de sus herederos por su aspecto físico en las redes sociales.

Lucero en Instagram junto a sus hijos

La artista mexicana en su última publicación en su plataforma digital reveló que no se pierdan su podcast tras dedicárselo a sus jóvenes que son sus pilares y sostienen para salir adelante pese a todo lo negativo.

“Muchas veces me preguntan sobre los pilares más importantes en mi vida y hoy en mi #LuceroPodcast les comparto sobre esos momentos y las grandes enseñanzas que me han dejado a lo largo de mi carrera", indicó la cantante.

Sin embargo, no todo los comentario fueron halagadores para los jóvenes que nacieron durante el matrimonio de la cantante con Manuel Mijares.

¿Qué críticas recibieron los hijos de Lucero?

En esta ocasión, las frases negativas en las redes sociales volvieron a surgir para los herederos de la intérprete, así como hace unos meses se viralizaron cuando Lucerito fue presentada cantando con su papá y las críticas se dieron por su look.

En otros casos fueron por no tener una figura esbelta o tener algunos rasgos físicos que al parecer no son del agrado de algunos usuarios, que en realidad no es importante cuando una persona debe resaltar por su habilidad y talento. Por ello, la mexicana prefiere responder fuerte con hermosos halagos hacia sus hijos, destacando las cualidades que tienen a su corta edad.

Hija de Lucero canta junto su papá Manuel Mijares

Durante esta cuarentena, la cantante ha compartido varios detalles sobre su vida y todos los momentos importantes que han marcado su carrera. Ahora, a través de su podcast, Mucho que contar, Lucero relató cuales han sido las vivencias y enseñanzas que le han brindado sus hijos al convertirse en madre, transformando todo ese amor y lecciones de vida en arte que ha quedado plasmado en su música.