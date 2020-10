Aislinn Derbez respondió a demanda de divorcio de Mauricio Ochmann

Después de siete meses de anunciar su separación, todo parece indicar que no habrá reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez. Esto después que la actriz decidiera responder la demanda de divorcio impuesta por el padre de su hija.

Según el programa Suelta la Sopa, la hija de Eugenio Derbez ya entregó los documentos en la corte para seguir con la separación.

Como se sabe, en junio Mauricio presentó la demanda de divorcio ante una corte de Los Ángeles y citó como fecha de separación el 10 de diciembre de 2019. Cabe señalar que la pareja dio a conocer de este hecho en marzo del 2020.

En este documento, el actor citó que la causa era por “diferencias irreconciliables” y pidió la custodia compartida para su hija Kailani.

Asimismo, pidió que no se le imponga un apoyo económico para Aislinn y que los bienes logrados durante el matrimonio sean repartidos de manera equitativa.

¿Aislinn Derbez tiene nuevo romance?

Este proceso de separación se da ante los rumores de un posible romance de la actriz con un hombre llamado Jesh de Rox. Esto luego que el usuario escribiera en su cuenta de Instagram un mensaje cariñoso hacia Aislinn. La publicación estaba acompañada con una foto de ambos.

“La primera mujer de la que recuerdo que me enamoré me miró como si fuera lo único que había visto en su vida. o al menos, el único que importaba”, escribió Jesh al inicio del texto en inglés.

“Más tarde supe que ella veía muchas cosas de esa manera... Rápidamente aprendí a ponerme celoso de las flores, de los ex, de las horas en que dormía y otras cosas igualmente ridículas. Pero, por supuesto, esto fue antes de todo eso. Lo que sabía es que ella me miraba de esa manera y que yo no sabía cómo mirarme de esa manera”, acotó.

Según Suelta la Sopa, Aislinn y Jesh se conocieron en un centro de meditación.

Hace unos días, Aislinn también dedicó un mensaje a Jesh, donde resaltaba sus cualidades.

“Feliz cumpleaños a este increíble ser humano. Muy agradecida por tu amistad real y mágica, sigue haciendo volar nuestras mentes con sus brillantes ideas durante los próximos 40 años, por favor”, escribió en su historia de Instagram.