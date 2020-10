Yahaira Plasencia confirmó que se retocó los labios y la nariz

La cantante de salsa Yahaira Plasencia confirmó el fin de su relación con Jefferson Farfán en conferencia de prensa, pero también habló de algunos ‘retoques’ que se hizo a su rostro.

¿Qué retoques se hizo Yahaira Plasencia?

La salsera expresó que se puso ácido hialurónico en los labios y la nariz, pero que también ha bajado de peso.

“Sabes cuál es el secreto? He bajado bastante de pesó Unos 3, 4 kilos, pero he bajado bastante de peso. Estoy bastante delgada. Me puse ácido hialuronico en la nariz y ahora en la boca, me encanta. Que me duren esos 8 meses.”, mencionó la cantante.

Tras esta respuesta, el periodista de ‘América Espectáculos’ le consultó si sus nuevos labios ya habrían besado, a lo que la artista le contestó:

“Ya qué? No, todavía no amigo, estoy buscando”, mencionó Plasencia riéndose.

Yahaira Plasencia, tras fin de su relación: “Ahora mi prioridad soy yo”

Yahaira Plasencia confirmó que su relación con ‘La Foquita’ ha llegado a su fin, pero resaltó que ahora su prioridad es ella.

“Ustedes saben que hay mucho cariño para él y para su familia. Yo estoy tranquila, muy tranquila con mi trabajo, enfocada en mi carrera. Ahora mi prioridad soy yo”, comenzó diciendo la salsera.

“Estoy viajando a Colombia, luego regreso a Miami y vuelvo para mis conciertos, así estoy de full... Yo le deseo lo mejor a Jefferson, que le vaya muy bien, tengo mucho aprecio a él y a su familia. Cada uno está por su lado, él en sus proyectos y yo en los míos”, reveló la ‘Yaha’ al programa de espectáculos.