Yahaira Plasencia, tras fin de su relación: “Ahora mi prioridad soy yo”

¡Se acabó! La cantante de salsa Yahaira Plasencia conversó en exclusiva con el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ en donde confesó que su relación con el futbolista Jefferson Farfán ha llegado a su fin.

La artista expresó que ella y el futbolista están enfocados al cien por ciento en sus proyectos personales.

“Ustedes saben que hay mucho cariño para él y para su familia. Yo estoy tranquila, muy tranquila con mi trabajo, enfocada en mi carrera. Ahora mi prioridad soy yo”, empezó diciendo la salsera.

“Estoy viajando a Colombia, luego regreso a Miami y vuelvo para mis conciertos, así estoy de full... Yo le deseo lo mejor a Jefferson, que le vaya muy bien, tengo mucho aprecio a él y a su familia. Cada uno está por su lado, él en sus proyectos y yo en los míos”, reveló la ‘Yaha’ al programa de espectáculos.

Jefferson Farfán celebró su cumpleaños sin Yahaira Plasencia

Jefferson Farfán cumplió 36 años el lunes 26 de octubre y lo celebró junto a su hija mayor, sus dos niños y su madre.

Después de esta situación, muchos rumorearon que la relación con Plasencia se había terminado, pero fue hasta el martes 27 que Yahaira Plasencia confesó el fin del romance.

A pesar de ello, el seleccionado expresó que se siente bendecido:

“Hoy cumplo un año más de vida, un año más de experiencias, de momentos, de altas y bajas, de vivir una vida plena y feliz. El fútbol te da muchas alegrías y recuerdos hermosos, te lleva por el mundo y conlleva a apreciar las cosas más importantes que tenemos en el mundo.

En este día tan especial, después de tantos años jugando en el extranjero, aprecio y doy gracias a Dios de tener la oportunidad de pasar mi cumpleaños finalmente en el Perú con mi familia, al lado de los míos. Es una experiencia que no tenía desde hace 17 años y me siento bendecido por lo que me toca", dijo.