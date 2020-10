Martín Farfán vende turrones durante crisis del coronavirus

El artista Martín Farfán, cómico que labora junto a Jorge Benavides en el programa ‘El Wasap de JB’ está buscando ganar dinero y reinventarse en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus.

El comediante también se dedica a la venta de turrones en la avenida Tacna en el Cercado de Lima. En un reportaje que le hizo ‘Al Sexto Día’, Farfán, quien caracteriza desde hace más de una década a ‘La Tía Bombele’ mencionó que está ofreciendo sus turrones con el nombre del personaje.

Martín se mostró agradecido con Dios y el Señor de los Milagros por tener salud y trabajo durante esta pandemia que ha dejado sin oficio a millones de personas en todo el mundo. El comediante, quien está vendiendo turrones en la iglesia Las Nazarenas pidió por todas las personas que están sufriendo.

“Por todos los enfermos, por todas las personas que han perdido a sus familias, a los que están internados”, indicó Martín, quien recibió a muchos clientes en su local en la avenida Tacna.

En una de las presentaciones del elenco del ‘El Wasap de JB’ en el programa de Andrés Hurtado ‘Hoy es sábado con Andrés’, el conductor aplaudió la labor del comediante por la venta de turrones.

“Tengo que hacer un alto. Martín, la semana pasada lo hice, pero sería injusto que no lo haga. Esto no es una publicidad, el año pasado vi a Gisela Valcárcel con los turrones Tía Bombelé, yo no sabía que tú (Martín Farfán) los hacías. Gisela me dijo que eran los mejores turrones que había en el país, lo comí y era cierto. Te felicito, estoy orgulloso de ti”, mencionó Hurtado en su programa.

Echa un vistazo al reportaje que le hicieron a Martin Farfán:

¿Quién es Martín Farfán?

Martín Farfán es un cómico con más de 20 años de trayectoria en diferentes programas en televisión. Es imitador, actor y comediante. Actualmente trabaja junto a Jorge Benavides en ‘El Wasap de JB’.