Magaly Medina y Alfredo Zambrano contaron cómo nació el amor

Magaly Medina se ha vuelto muy activa en sus redes sociales, compartiendo material que nos ayuda a conocerla un poco más. En esta ocasión la periodista sorprendió a sus fans al aparecer junto a su esposo Alfredo Zambrano en un video de su canal de YouTube, donde contaron detalles inéditos de cómo nació el amor entre ellos.

Y es que este clip que promocionó en su cuenta de Instagram y que dura un poco más de ocho minutos sació la curiosidad de muchos de sus seguidores, porque en este revelan cómo fue todo el proceso de enamoramiento. Hasta se animó a comentar cuando fue que se dieron su primer beso.

“El 8 de diciembre te di el primer beso en una reunión de amigos, en una casa grande donde estábamos. Y al día siguiente, cuando yo pensé que era tu enamorado, me choteaste”, comentó entre risas la presentadora de televisión.

En esa parte del video, Medina expresó que en ese momento ella no quería tener ninguna relación o romance con nadie, pues recién había recuperado su libertad.

“Si oye, me comenzó a dar vino y vino, y es fatal para mí y me chapó a la descuidada (...) Cuando hablamos por teléfono le dije que teníamos que hablar un par de cositas (...) Y le dije: ‘aquí no pasó nada, yo ayer había tomado bastante, entonces creo que mejor así mejor seguimos siendo amigos del mismo grupo de siempre’”, expresó.



Janet Barboza criticó a Magaly por hacer carrera con la intimidad de otras personas

Janet Barboza se ha convertido en la némesis de Magaly Medina, no duda en emitir su opinión sobre ella cuando está saca algún tema controversial. La también presentadora de TV, se mostró muy incómoda y afirmó que la periodista de ATV, no tiene moral para hablar de las personas y manchar su imagen.

"La señora es lo peor que le ha sucedido al espectáculo peruano. Pasará a la historia como una lucradora con la intimidad de las personas. Para las nuevas generaciones, será un ejemplo de todo lo que no se debe hacer en televisión", sostiene Janet en el mencionado espacio.