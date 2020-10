Melcochita: "Regresar a la TV me ayudaría a sacar adelante a mis hijas"

El humorista Pablo Villanueva ‘Melcochita’ recibirá un merecido homenaje en ‘El reventonazo de la chola’, donde podrá reencontrarse con sus colegas Ernesto Pimentel y Manolo Rojas, a quienes considera como sus hermanos.

“Me invitaron para hacerme un homenaje, así que estoy contento de haber regresado porque América Televisión y ‘El reventonazo de la chola’ son como mi segunda casa. Me han tratado muy bien y Ernesto Pimentel es un amigo de años. Hemos viajado juntos y trabajado de la mano. Ha sido bonito reencontrarme con Ernesto y con Manolo, a quienes quiero bastante”, contó el popular Melcochita.

Melcochita quiere regresar a la TV por sus hijas

El comediante señaló que le gustaría ser parte del espacio de América TV, el cual se emite todos los sábados a las 8 de la noche.

“Si se da una propuesta por supuesto que aceptaría, porque me ayudaría bastante para sacar adelante a mis niñas. Todavía no hay ninguna conversación, pero estoy abierto a escuchar la propuesta. Si regreso, haríamos un show bravo, blanco y limpio. Gracias a Dios mi salud está bien, me cuido bastante, tomo calcio y vitamina para tener las defensas fuertes”, precisó Villanueva.

Melcochita encantado con Daniela Darcourt

En el programa de Ernesto Pimentel, Melcochita pudo conocer a Daniela Darcourt, quien es parte del elenco.

“Me gustó el trato que tuvo conmigo el día de las grabaciones, dijo que me admiraba bastante. Es una chica talentosa, humilde y tiene mucho ángel, que es lo principal para ser cómico. Si no tienes ángel, olvídate”, señaló.