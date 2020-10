Janet critica Magaly por hacer carrera a costa de la intimidad de las personas

Janet Barboza no dudó en alzar su voz en protesta por las diversas declaraciones que ha sostenido Magaly Medina sobre ella. La ahora conductora temporal de América Hoy, se mostró muy incómoda y aseguró que la presentado de ATV, no tiene moral para referirse a las personas y dañar su prestigio.

"La señora es lo peor que le ha sucedido al espectáculo peruano. Pasará a la historia como una lucradora con la intimidad de las personas. Para las nuevas generaciones, será un ejemplo de todo lo que no se debe hacer en televisión", sostiene Janet en el mencionado espacio.

Janet Barboza sobre conducción en reemplazo temporal de Ethel Pozo

Como se sabe, Janet Barboza se encuentra reemplazando temporalmente a Ethel Pozo en la conducción del programa América Hoy, ya que la hija de Gisela Varcárcel, se encuentra de vacaciones.

"Me siento feliz y agradecida para ocupar su lugar durante esta semana, hay mucha química con Renzo Schuller. Además la gente me ha recibido bien en sus hogares", expresó la ex animadora de eventos.

Janet Barboza encaró a Rodrigo Gonzáles por comentarios misóginos

Recordemos que hace unos días, Janet Barboza fue invitada al programa de espectáculos 'Amor y Fuego' y no dudó en decirle a Rodrigo Gonzáles que es un misógino, ya que siempre se anda burlando y atacando a mujeres.

Durante la secuencia del detector de mentiras, la conductora de TV, no tuvo reparo alguno para encarar a 'Peluchín' y preguntarle porqué siempre expresa tanta "burla" en sus redes sociales contra las mujeres.

