Ninel Conde decidió retirarse de los escenarios en medio de varias polémicas

Ninel Conde se encuentra en medio de una batalla legal con su expareja Giovanni Medina, por la custodia de su hijo menor, además de las acusaciones contra su actual pareja. La artista retornó al trabajo, y es que la noche de ayer estrenó al espectáculo ‘A oscuras me da risa’, no obstante, al finalizar la función la cantante dio una gran revelación a algunos medios de comunicación.

La actriz y cantante confesó que se retira de los escenarios de manera indefinida tras 23 años de carrera y sin dejar de trabajar, no sin antes terminar la temporada de teatro y lanzar su última producción discográfica: “Terminando esta temporada de teatro pienso bajarle un poquito al ritmo de mi faceta como artista”, dijo o al programa Venga la alegría.

Ninel ‘El bombón asesino’ se retira

Aunque al inicio se entendió que solo iba a modificar su agenda de trabajo, la actriz aclaró de que hablaba de un retiro: “Estoy ahorita por grabar un nuevo disco que estamos planeando y que es muy importante para mí, va dedicado cien por ciento a mis dos hijos. Creo que con eso estaré cerrando un ciclo en mi vida a nivel artístico”, señaló.

Cuando se le consultaron si solo hablaba de su faceta como cantante, Ninel fue firme al decir que se despedía de todos los ámbitos: “Hay ciclos. Quiero estar más tranquila y dedicarme a disfrutar lo que Dios me ha dado durante 23 años de carrera”.

No obstante, también aclaró que no es algo definitivo, sino indicó que podría tener algunas apariciones especiales, siempre y cuando no interfieran con su familia.

Muchos han analizado esta intempestiva decisión como una respuesta a su expareja y padre de su hijo, quien la ha acusado por no dedicarle el suficiente tiempo a su pequeño por sus diversas ocupaciones laborales, razón en la que se apoya la demanda que interpuso contra Ninel la patria potestad y custodia del menor.

Cabe señalar que hace tan solo unos días regresó a los juzgados para continuar con el pleito en contra de Medina, luego de pasar unas románticas vacaciones al lado de su nuevo novio el empresario colombiano Larry Ramos, quien por cierto acompañó a la cantante en el estreno de su nueva obra.