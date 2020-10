Leonard León tampoco cumple con la pensión completa de su última hija

Luego que Leonard León fuera criticado por no cumplir con la manutención de sus dos hijos con Karla Tarazona, quien señaló que le debe hasta la fecha 18 mil soles; la madre de su última hija salió al frente para hacer el mismo reclamo.

Olenka Cuba señaló que el cantante no cumple con la pensión completa dde su bebé.

“Yo en ningún momento estoy evadiendo el pago, no es que no quiera, no puedo. La vida que tengo hoy en día no es la misma que tenía hace siete meses”, indicó Leonard León sobre la acusación de Karla Tarazona.

Por su parte, Olenka Cuba, madre de su última hija, señaló que comprende la situación que está enfrentando el artista.

“Leonard siempre ha cumplido. que ahora no me cumpla a la totalidad es porque sé cuál es su condición. Al menos cumple con lo poco que puede que es lo primordial, la alimentación. Para los lujos no estamos nadie, la situación de todos ha cambiado y ese cuento tiene años”, resaltó en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Olenka hizo una fuerte aclaración. ¿Una indirecta?

“Para que él deje de ver a mi hija tendría que negársela y aprovecharme de ponerle condiciones”, recalcó.

