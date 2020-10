Karla conmueve con sorpresa de sus hijos tras batalla legal con Leonard León

Karla Tarazona emocionada expresó sus sentimientos en público por sus menores, pese a los comentarios negativos que se han generado en su entorno por la demanda de alimentos que interpuso a Leonard León.

Pese a ello, la conductora compartió en su cuenta de Instagram el amor incondicional por sus hijos, quienes decidieron sorprenderla con un hermosos detalle.

Karla Tarazona en Instagram conmovió con la sorpresa de sus hijos

La locutora de radio decidió terminar el fin de semana publicando momentos inolvidables junto a sus tres niños cuando podían salir, disfrutar de unas vacaciones o estando en casa.

"Buen domingo para todos. Disfruten de los que más aman y vivan como si fuera el último día de sus vidas. Ignora lo que no suma, los hechos demuestran más que las palabras. Que Dios les multiplique un millón de veces lo que desean", sostuvo.

Pero hubo otra historia en su red social que se robó el corazón de sus seguidores al mostrar el regalo de sus menores. Un dibujo donde representaba la familia y aparecía ella acompañada de sus herederos.

"Estas son las cosas que me hacen sentir que todo va bien", manifestó contenta Tarazona.

Christian Domínguez contó su amor por los hijos de Leonard León

Christian Domínguez rompió su silencio en una entrevista con Magaly Medina, confesando el inesperado momento que contrajo COVID-19 cuando retomó sus actividades para tener ingresos económicos por su familia.

Por ello, el empresario contó la buena relación que mantiene con Tarazona y sus menores. "Eso no es un gesto, no es algo que me venga recién o yo te voy hacer un favor. Nunca se va a romper el lazo, yo a los mayores, ellos me dicen papá aún y yo los trato como hijos".

Karla Tarazona y su pareja contaron su deseo de tener una hija

La locutora de radio manifestó estar feliz y tendría una niña al lado de Rafael Fernández. “Falta la Karlita, hay que dejar legado”, expresó entre risas y complicidad de su novio.

El empresario además destacó que conoce a Christian Domínguez. “Ella conoce a mis dos hijos y a mi padre y a mi madre. Conozco a Christian (Domínguez) que es un buen papá”.

Por otro lado, Rafael confesó que está contento con su romance y sus planes de agrandar la familia: "(Si quiero) La niña, por ahí. Siempre he querido una hija. Yo le pediría a Karla todo, no solo la mano”.

¿Quién es la pareja de Karla Tarazona?

El hombre que conquistó a la expresentadora de Latina se llama Rafael Fernández y es un empresario chinchano de 43 años.

En un reportaje del programa de Magaly Medina, Fernández expresó sus sentimientos y cualidades por la que se enamoró de Karla, madre de tres niños: “Es bien ’chamba’ y súper humilde, es lo que más rescato de ella”.