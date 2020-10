Magaly Medina compartió su viaje a la playa junto a su esposo en medio de la pandemia

Magaly Medina decidió relajarse unos días fuera de la ciudad y pasar unas pequeñas vacaciones frente al mar, acompañada de su esposo Alfredo Zambrado.

Ante ello, la presentadora de espectáculos compartió contenta en su cuenta de Instagram inéditos momentos de su viaje, generando en algunos usuarios ser blanco de críticas.

Magaly Medina en Instagram mostró su viaje junto a su esposo

La conductora por medio de su red social expuso su salida del aeropuerto Jorge Chávez con un emotivo vídeo donde mostraba desde lo alto en el avión, un hermoso panorama.

Foto: Instagram Magaly Medina

Pues, la figura de ATV decidió descansar y tomarse unos días libres en medio del estado de emergencia, tras no haber salido del aire desde que inició la pandemia.

Por ello, no dudó en mostrar unas imágenes disfrutando de la playa del Norte del país y cómo su pareja ingresaba al mar.

Foto: Instagram Magaly Medina

Además, Medina con una música de fondo compartió el instante que tomaba sol, mientras, lucía su figura en un bikini de dos piezas, indicando: "Modo descanso".

¿Magaly Medina tendrá un hijo con Alfredo Zambrado?

Durante una entrevista entrevista en vivo con Beto Ortiz reveló que después de vencer la COVID-19, llevó a evaluar junto a su pareja la posibilidad de convertirse en padres.

“A nuestra edad es ponernos a pensar en que vamos a ser papás viejos, que vamos a llevar a hijos al nido, que vamos a tener que volver a hacer todo lo que no hemos querido hacer durante muchos años”, indicó la periodista.

“Esta pandemia me ha hecho pensar a mí sobre lo mismo (tener un hijo) pese a que no tengo óvulos, me ha hecho pensar en comprar óvulos. Con mi marido estamos en eso de ‘pero vamos a volver a ir y vamos a ser papás viejos de una criatura’", sostuvo la periodista.