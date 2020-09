Germán Loero muestra marcas en su cuerpo tras ser atropellado por auto

El último lunes, Germán Loero sufrió un accidente mientras manejaba su scooter por la ciclovía de Miraflores. El actor dio a conocer sobre esto a través de sus redes sociales y comentó que el auto no frenó y, debido a eso, terminó arrastrándolo por la calle.

“Fue en Miraflores, yo estaba en mi scooter y el carro me agarró. No frenaba, los dos no estábamos a velocidad, pero el carro no frenaba y me arrastró por la calle”, comentó el actor para diario Correo.

El actor habló sobre el accidente

En charlas con el mencionado medio, el artista indicó que, producto del accidente terminó con una costilla rota y varias heridas en el cuerpo.

“Tengo en el brazo y rodilla aparte de la costilla fracturada. Estoy adolorido, pero hay vamos con los medicamentos", comentó el actor.

Asimismo, Loera manifestó que no ha recibido ningún apoyo de parte del chofer que lo atropelló, ya que recién se ha comunicado con él a través de Instagram.

“Recién me ha escrito por Instagram. Mi seguro fue el que se encargó de todo y él aún nada. Recién en unos días hablaré con él. Aún no quiero adelantar mucho recién estoy asesorándome al respecto para poder quedar en lo que corresponde”, comentó.

Recibió apoyo de sus compañeros de TV

Tras conocerse sobre el accidente, sus compañeros artistas no dudaron en tenderle la mano, entre ellos Maricel Puicón, Maricielo Effio y Toño Vega y, su más cercano amigo Michael Finseth.