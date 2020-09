Anahí recordó el cruel comentario que desató su anorexia

A través de una entrevista con el motivador Daniel Habif, la actriz Anahí recordó la vez que un productor de Televisa le hizo un cruel comentario sobre su figura cuando tenía solo 13 años.

La también cantante contó que este realizador hizo que su anorexia se desatara, pues la marcó mucho este comentario.

“Claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de “A mil por hora”, que después fue Pedro Damián. Él llega conmigo como a los 13 años y me dice: ‘Oye Anahí tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero ella tiene que estar flaquita, no puede ser gordita'. Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil... Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia que sufrí fue ese comentario”, contó.

Anahí, quien hoy en día tiene 37 años, está casada y es madre de familia, señaló que este simple comentario la dañó mucho.

“Me toca la parte en la cual en los mismos programas se burlaban de mí y de mi problema, en los mismos en los que se suponía que yo era de casa, entonces también eso no estaba bien. Mucha crueldad para una niña. Estuvo duro. La verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte”, señaló.

Anahí confiesa que siempre se sintió sola

La actriz señaló que aunque participar en RBD fue un gran éxito, jamás dejó de sentirse sola.

“Antes le tenía mucho miedo a la soledad. En las giras de RBD yo llegaba a los hoteles en la noche y le hablaba a mi mamá, a mi hermana o a alguien así querido y les decía ‘me quiero aventar por la ventana’. Me sentía muy sola”, señaló.

Actualmente, la artista señala que ya aprendió a estar sola.

“Cuando yo llegaba a mi cuarto era miedo, terror a ese silencio que me daba estar sola. Después como que crecí, maduré, conecté con Dios muy, muy fuerte, como nunca en mi vida, y en este momento no sabes lo que amo estar sola”, concluyó.

Como se recuerda, Anahí participó en RBD junto a Poncho Herrera, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann.